Antes do assassinato de Christine Banfield, em fevereiro de 2023, a babá brasileira Juliana Peres Magalhães, natural de Jacareí, publicou fotos íntimas ao lado do patrão e amante, Brendan Banfield, agente do FBI. As imagens foram apresentadas pela Promotoria aos jurados durante o julgamento de Banfield, no condado de Fairfax, na Virgínia (EUA).
Segundo a acusação, Juliana participava do programa Au Pair e mantinha um relacionamento extraconjugal com Brendan enquanto trabalhava como babá do filho do casal. Entre as provas exibidas no tribunal estão selfies sensuais, algumas aparentemente feitas quando a brasileira estava nua ao lado do amante. Em uma delas, publicada em rede social, Juliana escreveu em português: “Aí gente tô muito cu... apaixonadinha desde julho do ano passado”.
Provas exibidas no tribunal
Os promotores afirmam que a última foto íntima foi tirada em dezembro de 2022, cerca de dois meses antes do crime. Em outra imagem, registrada na véspera do Ano Novo de 2022, Juliana e Brendan aparecem se tocando sob uma mesa, com a legenda “Meu Ano Novo”, acompanhada de emojis.
O júri também analisou uma fotografia em que Juliana aparece em um estande de tiro, supostamente feita por Banfield. Na legenda, ela escreveu: “Esse cara bonito tira fotos muito boas”. Para a Promotoria, o fato de o casal ter frequentado campos de tiro meses antes reforça a tese de preparação do crime.
Crime planejado
Christine Banfield, de 37 anos, foi assassinada a facadas dentro de casa após Brendan supostamente matar a tiros Joseph Ryan, atraído ao local por meio de um perfil falso em aplicativo de encontros — no qual Juliana teria se passado pela patroa. Inicialmente, o caso foi tratado como tentativa de invasão domiciliar, versão derrubada após a identificação de inconsistências na cena do crime.
Juliana e Brendan foram presos em outubro de 2023 e respondem por homicídio e conspiração. No início do julgamento, a brasileira afirmou que o patrão temia o divórcio por possível perda financeira e da guarda da filha de 4 anos. Em depoimento, Juliana disse que Brendan teria cometido o crime para “ficar livre” e assumir o relacionamento com ela. O julgamento segue em andamento.