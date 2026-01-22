Antes do assassinato de Christine Banfield, em fevereiro de 2023, a babá brasileira Juliana Peres Magalhães, natural de Jacareí, publicou fotos íntimas ao lado do patrão e amante, Brendan Banfield, agente do FBI. As imagens foram apresentadas pela Promotoria aos jurados durante o julgamento de Banfield, no condado de Fairfax, na Virgínia (EUA).

Segundo a acusação, Juliana participava do programa Au Pair e mantinha um relacionamento extraconjugal com Brendan enquanto trabalhava como babá do filho do casal. Entre as provas exibidas no tribunal estão selfies sensuais, algumas aparentemente feitas quando a brasileira estava nua ao lado do amante. Em uma delas, publicada em rede social, Juliana escreveu em português: “Aí gente tô muito cu... apaixonadinha desde julho do ano passado”.

Provas exibidas no tribunal