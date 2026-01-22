Um homem identificado como Altamiro Alves Paulo foi morto pelo próprio filho ao tentar impedir uma tentativa de feminicídio contra a nora, na zona rural de Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. O crime aconteceu no domingo (18) e é investigado pela Polícia Civil.
Segundo as investigações, o principal suspeito é Wesley Rodrigo de Paula, de 37 anos, que teria ido até a casa do pai armado, com a intenção de matar a própria esposa, que estava no local.
Tentativa de feminicídio terminou em morte
Durante uma discussão, Altamiro tentou proteger a nora e acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo efetuado pelo filho. Após o crime, Wesley fugiu e segue foragido até a última atualização desta reportagem.
Inicialmente, o caso chegou a ser tratado como um tiro acidental, mas essa hipótese foi descartada após a perícia e o avanço das apurações, que confirmaram a dinâmica violenta dos fatos.
Vítima chegou a ser socorrida
Altamiro ainda foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Eldorado dos Carajás, mas não resistiu aos ferimentos. Ele atuava como agente comunitário de saúde no município e era conhecido na região.
O sepultamento ocorreu na terça-feira (20) e reuniu familiares, amigos e moradores da comunidade, abalados pela tragédia.
Buscas continuam
Em nota, a Polícia Civil informou que segue realizando diligências para localizar o suspeito. Informações que possam ajudar na localização de Wesley Rodrigo de Paula podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.
O caso é investigado como homicídio e tentativa de feminicídio.