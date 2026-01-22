Um homem identificado como Altamiro Alves Paulo foi morto pelo próprio filho ao tentar impedir uma tentativa de feminicídio contra a nora, na zona rural de Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. O crime aconteceu no domingo (18) e é investigado pela Polícia Civil.

Segundo as investigações, o principal suspeito é Wesley Rodrigo de Paula, de 37 anos, que teria ido até a casa do pai armado, com a intenção de matar a própria esposa, que estava no local.

Tentativa de feminicídio terminou em morte