A jovem Joyce Karoline Silva, de 25 anos, foi encontrada morta enterrada sob uma pilha de entulho no quintal de uma casa no bairro São Sebastião, em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ela estava desaparecida desde o dia 15 de janeiro e deixou três filhos, de 8, 6 e 3 anos.
De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado na noite de terça-feira (20), em um imóvel onde moravam trabalhadores rurais de uma lavoura de café. Um homem de 28 anos, que residia no local com outros nove trabalhadores, foi preso e confessou o crime. O nome dele não foi divulgado.
Desaparecimento e último contato
Segundo a mãe da vítima, Andréia Souza da Silva, Joyce era uma jovem alegre, que gostava de sair e viver intensamente. Ela trabalhava como garota de programa e teria conhecido o suspeito por meio de um site de acompanhantes.
Para realizar o encontro, Joyce saiu do distrito de Dolearina, em Estrela do Sul, e foi até Araguari. O último contato com a família ocorreu no dia 13 de janeiro.
“Eu já estava acostumada dela ficar longos períodos longe, mas sempre mantínhamos contato pelas redes sociais. Fiquei preocupada quando ela deixou de ficar on-line e não mandou mais mensagens”, relatou a mãe.
Sem notícias, a família registrou o desaparecimento, e as polícias Militar e Civil iniciaram as buscas.
Corpo escondido e crime confessado
O corpo de Joyce foi encontrado em estado avançado de decomposição, com um ferimento no pescoço, escondido sob entulho no quintal da residência. A identificação foi feita por meio das tatuagens da vítima.
“Ela foi reconhecida pelas tatuagens que tinha”, contou Andréia.
Após a localização do corpo, os policiais identificaram e prenderam o suspeito, que confessou ter esfaqueado Joyce no pescoço durante uma relação sexual, segundo a PM.
Ele foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do homem também pelo crime de feminicídio.
Dor e luto da família
Joyce deixou três filhos, que já viviam com o pai. Abalada, a mãe lamentou o desfecho trágico. “É muito triste descobrir a morte de uma filha desse jeito. Meu sonho era que ela voltasse para casa e ficasse com os filhos”, desabafou. O caso segue sob investigação.