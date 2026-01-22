A jovem Joyce Karoline Silva, de 25 anos, foi encontrada morta enterrada sob uma pilha de entulho no quintal de uma casa no bairro São Sebastião, em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ela estava desaparecida desde o dia 15 de janeiro e deixou três filhos, de 8, 6 e 3 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado na noite de terça-feira (20), em um imóvel onde moravam trabalhadores rurais de uma lavoura de café. Um homem de 28 anos, que residia no local com outros nove trabalhadores, foi preso e confessou o crime. O nome dele não foi divulgado.

Desaparecimento e último contato