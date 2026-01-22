Um homem de 20 anos agrediu a socos e mordeu policiais militares antes de ser preso na região sul de São José dos Campos, nessa quarta-feira (21). O caso aconteceu no Conjunto Habitacional Dom Pedro 2º. Além dele, uma mulher de 24 anos também foi detida após puxar o colete de um dos policiais.
Os policiais tiveram que usar força moderada, inclusive com Taser em modo arco (sem dardos), para conseguir imobilizar e algemar o suspeito. A ação policial gerou confusão no local após aglomeração de pessoas, que hostilizaram a equipe da PM com xingamentos.
O caso começou durante patrulhamento ostensivo pelo Conjunto Habitacional Dom Pedro 2º, na Avenida Lenin, em via pública, local já conhecido como ponto de tráfico (“tráfico da 17”).
Durante a ação, os policiais visualizaram um homem trajando moletom vermelho, depois identificado como P. R. C., de 20 anos. Segundo a PM, ele estava entregando objeto a um homem que aparentava estar em situação de rua e carregava saco de reciclagem.
Ao notar a aproximação da viatura, segundo o boletim de ocorrência, P. teria dispensado uma sacola plástica branca e se deslocado para um lado da via, enquanto o outro indivíduo seguiu para o lado oposto.
Ambos foram alcançados e abordados. Segundo a equipe, o suposto usuário teria afirmado ter adquirido entorpecente do indivíduo de moletom vermelho.
Na busca pessoal, P. declarou ser “apenas usuário” e portava uma porção de maconha no bolso do moletom, ocasião em que a equipe localizou a substância.
Em seguida, determinou-se que P. se sentasse para verificação da sacola branca dispensada, momento em que ele resistiu ativamente, levantando-se e desferindo um soco em um dos policiais, além de morder o outro, ocasionando lesões.
Uso de Taser
Diante da agressão, os policiais empregaram força moderada, usando o Taser para conter o suspeito, que foi imobilizado e algemado.
Durante o tumulto, uma mulher de 24 anos puxou o colete de um dos policiais por trás, tentando atrapalhar a prisão e afirmando que estaria filmando. O celular dela não foi localizado devido à aglomeração formada por pessoas no local, que hostilizaram a equipe com palavras de baixo calão. O usuário, inicialmente abordado, fugiu do local levando seu saco de reciclagem.
Com a situação controlada, os policiais retornaram ao ponto onde a sacola havia sido dispensada, localizando entorpecentes dentro dela: 10 pedras de uma substância que aparenta ser crack e sete porções que aparentam ser maconha, além de um aparelho celular com trincas.
Os envolvidos foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, também passando por atendimento médico. O suspeito preso apresentava lesão em região de boca. O policial militar agredido tinha lesões em braços e perna.
Na delegacia, a autoridade policial determinou que o material apreendido seja enviado ao IC (Instituto de Criminalística) para exame de constatação de entorpecente.
Ambos os detidos apareceram em pesquisa criminal feita na delegacia. Imagens das câmeras corporais dos policiais serão usadas para esclarecer a ocorrência.
O delegado ratificou a prisão em flagrante de P. por tráfico de drogas e lesão corporal. Não foi arbitrada fiança em razão das penas dos crimes superarem quatro anos.
A mulher foi ouvida e liberada e vai responder por favorecimento, sendo instruída a se apresentar à Justiça quando for convocada.