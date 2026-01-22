Um homem de 20 anos agrediu a socos e mordeu policiais militares antes de ser preso na região sul de São José dos Campos, nessa quarta-feira (21). O caso aconteceu no Conjunto Habitacional Dom Pedro 2º. Além dele, uma mulher de 24 anos também foi detida após puxar o colete de um dos policiais.

Os policiais tiveram que usar força moderada, inclusive com Taser em modo arco (sem dardos), para conseguir imobilizar e algemar o suspeito. A ação policial gerou confusão no local após aglomeração de pessoas, que hostilizaram a equipe da PM com xingamentos.