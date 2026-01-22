Preso em flagrante após matar a própria mãe, Maria Elenice de Queiroz, de 61 anos, o estudante Vinícius de Queiroz, de 23 anos, demonstrou frieza e ausência de remorso durante o interrogatório policial. À delegada de plantão, ele afirmou que já havia sonhado com o crime antes de cometê-lo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Aluno do curso de Economia da Universidade de Brasília (UnB), Vinícius disse que agiu por “impulso”. Questionado se já havia sentido esse tipo de vontade anteriormente, respondeu que não foi a primeira vez, mas que antes conseguia se controlar.