Preso em flagrante após matar a própria mãe, Maria Elenice de Queiroz, de 61 anos, o estudante Vinícius de Queiroz, de 23 anos, demonstrou frieza e ausência de remorso durante o interrogatório policial. À delegada de plantão, ele afirmou que já havia sonhado com o crime antes de cometê-lo.
Aluno do curso de Economia da Universidade de Brasília (UnB), Vinícius disse que agiu por “impulso”. Questionado se já havia sentido esse tipo de vontade anteriormente, respondeu que não foi a primeira vez, mas que antes conseguia se controlar.
“Não foi a primeira vez, mas antes eu conseguia controlar. Eu não me descontrolava exatamente, eu só ficava muito deprimido ou esmurrava alguma coisa”, relatou o jovem à polícia.
Durante o depoimento, a delegada perguntou diretamente se ele já havia sonhado com o crime. Vinícius confirmou. “Sonhar, eu já sonhei com isso, sim. É como se eu já tivesse visto isso antes”, disse.
Prisão em flagrante e frieza na abordagem
Vinícius de Queiroz foi preso em flagrante por policiais militares do 4º BPM (Guará), em um apartamento localizado no Polo de Modas, na QE 40 do Guará 2, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, ele estava sentado no sofá da residência quando os agentes entraram no imóvel, mantendo postura fria durante toda a abordagem.
Maria Elenice foi atingida por um golpe de faca no pescoço. Empreendedora conhecida na região, ela mantinha um espaço de negócios ligado à Herbalife, no Guará.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, mas a vítima já estava em parada cardiorrespiratória.
“A vítima não resistiu aos ferimentos”, informou a corporação.
Investigação por feminicídio
O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), que apura o crime como feminicídio. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias e o histórico do suspeito para esclarecer a motivação e reunir elementos para o inquérito.