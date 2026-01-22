A família de Allan Peterson Juvencio, de 23 anos, vive momentos de angústia desde a manhã desta quarta-feira (21), quando o jovem desapareceu em São José dos Campos, na região sul da cidade.
Segundo familiares, Allan saiu de casa, no Residencial União, informando que iria visitar a namorada e, depois, seguir para o trabalho.
No entanto, Allan não chegou ao destino informado nem compareceu ao serviço, o que gerou preocupação imediata. Desde então, ele não fez mais contato, e o paradeiro segue desconhecido.
Diante da situação, a família registrou boletim de ocorrência e iniciou uma mobilização para tentar localizar o jovem. Amigos e parentes utilizam as redes sociais para divulgar o desaparecimento e pedem ajuda da população.
Família pede ajuda
Qualquer informação que possa contribuir para encontrar Allan pode ser repassada diretamente aos familiares pelos telefones: (12) 98864-6147 (Andreia) e (12) 97407-6606 (Rafael).
A família reforça que qualquer detalhe pode ser fundamental e pede que a população compartilhe as informações para ampliar o alcance das buscas.