A família de Allan Peterson Juvencio, de 23 anos, vive momentos de angústia desde a manhã desta quarta-feira (21), quando o jovem desapareceu em São José dos Campos, na região sul da cidade.

Segundo familiares, Allan saiu de casa, no Residencial União, informando que iria visitar a namorada e, depois, seguir para o trabalho.

