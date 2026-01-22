Uma dupla de assaltantes foi detida em flagrante após arrombar um SUV estacionado no Centro de São José dos Campos. Além disso, eles usaram cartões bancários da vítima para fazer compras em um mercadinho, segundo registro da Polícia Civil. A ocorrência ocorreu na avenida São José, na região central de São José dos Campos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito que executou o furto quebrou o vidro traseiro esquerdo de um Mitsubishi ASX e levou a bolsa deixada no interior do veículo, com documentos e cartões bancários.
O caso foi registrado como furto no interior de veículo e, pela dinâmica descrita, com qualificadoras como rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.
Segundo o registro, logo após o arrombamento, os dois homens passaram a usar os cartões da vítima em tentativa de compras em estabelecimentos comerciais. Parte das transações teria sido recusada, mas duas compras foram efetivadas em um mercado de bairro, com valores aproximados de R$ 91 e R$ 153.
Na prática, a suspeita descrita no boletim é que enquanto um teria feito o arrombamento, o outro teria ajudado a tentar “passar” os cartões para obter dinheiro ou mercadorias — o que levou à ação rápida que terminou com a dupla é detida em flagrante.
A prisão
O boletim aponta que a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada após a vítima notar o arrombamento e as notificações de movimentações nos cartões. A GCM reuniu imagens que teriam flagrado a movimentação suspeita perto do carro e, depois, buscou imagens internas do estabelecimento onde os cartões estavam sendo usados.
Com as características dos suspeitos, equipes fizeram diligências: um deles foi localizado em via pública com cartão em nome da vítima e teria admitido participação. O outro foi encontrado com a bolsa e pertences, que foram recuperados.
Entre os objetos recuperados e devolvidos à vítima, o registro menciona bolsa, carteira, documento de identidade e diversos cartões bancários. A Polícia Civil também requisitou exame pericial no veículo, além de anexar imagens e comprovantes das transações ao procedimento.
Os dois suspeitos, de 44 e 42 anos, ficaram à disposição da Justiça. O boletim descreve ainda que a autoridade policial deliberou pela lavratura do auto de prisão em flagrante e representou pela prisão preventiva, citando histórico criminal dos indiciados.