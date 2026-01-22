Uma dupla de assaltantes foi detida em flagrante após arrombar um SUV estacionado no Centro de São José dos Campos. Além disso, eles usaram cartões bancários da vítima para fazer compras em um mercadinho, segundo registro da Polícia Civil. A ocorrência ocorreu na avenida São José, na região central de São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito que executou o furto quebrou o vidro traseiro esquerdo de um Mitsubishi ASX e levou a bolsa deixada no interior do veículo, com documentos e cartões bancários.