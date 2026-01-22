A Polícia Militar apreendeu cerca de uma tonelada de drogas, entre maconha, crack e cocaína, armazenadas em uma chácara no bairro Goiabal, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, na terça-feira (20). Na ação, três homens, de 24, 35 e 37 anos, foram presos em flagrante.

Os entorpecentes e os suspeitos foram encontrados em uma chácara. Segundo a SSp (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, a maior parte das drogas estava enterrada nas imediações do imóvel, enquanto o restante foi localizado dentro da residência. Todo o material foi apreendido, e a perícia foi acionada para o local.