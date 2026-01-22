A Polícia Militar apreendeu cerca de uma tonelada de drogas, entre maconha, crack e cocaína, armazenadas em uma chácara no bairro Goiabal, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, na terça-feira (20). Na ação, três homens, de 24, 35 e 37 anos, foram presos em flagrante.
Os entorpecentes e os suspeitos foram encontrados em uma chácara. Segundo a SSp (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, a maior parte das drogas estava enterrada nas imediações do imóvel, enquanto o restante foi localizado dentro da residência. Todo o material foi apreendido, e a perícia foi acionada para o local.
Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia Seccional de Taubaté, onde permaneceram presos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.
Veículo dublê
Os policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam uma denúncia sobre um possível veículo dublê circulando pela região. As equipes localizaram o automóvel, ocupado por dois homens, e realizaram a abordagem.
Após consultas aos sistemas policiais, foi constatado que o veículo estava com placas trocadas e tinha sido furtado em novembro do ano passado. Durante a abordagem, o passageiro apresentou documentação, enquanto o condutor informou que seus documentos estavam em casa.
Os policiais se deslocaram até o endereço indicado, uma chácara, onde encontraram um terceiro suspeito. No local, devido ao forte odor característico de entorpecentes, a equipe acionou o Canil da Polícia Militar para auxiliar nas buscas.
A apreensão resultou em: 780,4 kg de maconha, 197,3 kg de cocaína, 14,4 kg de crack, três celulares, dois cadernos com anotações do tráfico, duas peneiras e outros itens usados no preparo/embalo e um veículo apreendido e documento veicular localizado no imóvel.
O volume encontrado reforça o padrão de imóvel “depósito” — no jargão policial, um bunker do tráfico usado para armazenamento antes da distribuição.