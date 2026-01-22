22 de janeiro de 2026
Embraer tem 63 vagas de emprego abertas em São José; CONCORRA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Líder global no setor aeroespacial, a Embraer está com 63 vagas de emprego abertas em São José dos Campos, dentre 98 ofertadas no estado de São Paulo, que incluiu oportunidades nas cidades de São Paulo (2), Campinas (3), Sorocaba (1), Botucatu (13) e Gavião Peixoto (16).

Há vagas para contratação efetiva e também para composição de banco de talentos com opções que variam entre o trabalho presencial e o modelo híbrido para funções administrativas e de tecnologia. A seleção abrange diversos níveis de formação e setores estratégicos da empresa.

Entre os principais cargos ofertadas com contratação efetiva, estão Analista de Cibersegurança, Analista de Empreendimento de Negócios, Analista de Planejamento Financeiro, Arquiteto Digital, Contador, Engenheira de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Desenvolvimento Processos e Técnica em Segurança do Trabalho, entre vários outros.

Os candidatos interessados devem acessar a plataforma Gupy da Embraer para conferir os pré-requisitos de cada cargo e realizar a inscrição online (clique aqui).

