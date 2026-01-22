Líder global no setor aeroespacial, a Embraer está com 63 vagas de emprego abertas em São José dos Campos, dentre 98 ofertadas no estado de São Paulo, que incluiu oportunidades nas cidades de São Paulo (2), Campinas (3), Sorocaba (1), Botucatu (13) e Gavião Peixoto (16).

Há vagas para contratação efetiva e também para composição de banco de talentos com opções que variam entre o trabalho presencial e o modelo híbrido para funções administrativas e de tecnologia. A seleção abrange diversos níveis de formação e setores estratégicos da empresa.