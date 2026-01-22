A Prefeitura de São Luiz do Paraitinga divulgou nesta quinta-feira (22) a programação oficial do Carnaval de 2026, um dos mais tradicionais do estado de São Paulo.
O desfile dos blocos de embalo começa na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, e segue até a terça-feira (17). Há os tradicionais blocos Juca Teles, Maricota e Bloco do Barbosa, que arrastam multidões, e shows com diversas bandas, como Los Cunhados e Estrambelhados.
Confira a programação:
Sexta-feira (13 de fevereiro)
20h: Bloco do Lençol
21h: Bloco Rei Canário
22h: Bloco Lobisomem
Arriba Paraitinga
Sábado (14 de fevereiro)
10h: Vaca Ei (bloco infantil)
12h: Bloco Juca Teles
14h30: Bloco Maria Gasolina
15h: show da banda Los Cunhados
16h: Bloco do Sapé
17h30: Bloco da Saúde
19h: Bloco Bicho de Pé
19h: show de Baroni e a Loukomotiva Kabereka
20h30: Bloco Etesão
22h: Bloco da Coruja
22h: show da banda Estrambelhados
Domingo (15 de fevereiro)
10h: Saci Kids (bloco infantil)
11h: Brincarnaval
14h: Bloco Águas da Sacada
15h: Bloco Bebum
15h: show da Grande Banda do Sertão
15h: show do grupo Lume de Paraitinga
17h: Bloco da Maricota
18h: Bloco do Misto Quente
19h: Bloco do Saci
19h: show da banda Sincopado
20h30: Bloco Pé na Cova
22h: Bloco Balacobaco
22h: show do grupo Paranga
Segunda-feira (16 de fevereiro)
10h: Caipira (bloco infantil)
13h: Bloco do Barbosa
15h: show dos Meninos da Vó
16h: Bloco Pai do Troço
17h30: Bloco do Caipira
19h: Bloco Cruz Credo
19h: show da banda Confrete
20h30: Bloco do Caetê
22h: Bloco Encuca a Cuca
22h: show de Tânia Moradei e banda
Terça-feira (17 de fevereiro)
10h: Encuca a Cuca (bloco infantil)
14h: Bloco da Pipoca
16h: Bloco Espanta Vaca
17h30: Bloco do Beijo
18h: show Carnaval de Pé no Chão
19h: Bloco Casarão
20h30: Bloco Pé na Cova
22h: Bloco Bico do Corvo
22h: show da banda Despirocadas