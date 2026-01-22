A Prefeitura de São Luiz do Paraitinga divulgou nesta quinta-feira (22) a programação oficial do Carnaval de 2026, um dos mais tradicionais do estado de São Paulo.

O desfile dos blocos de embalo começa na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, e segue até a terça-feira (17). Há os tradicionais blocos Juca Teles, Maricota e Bloco do Barbosa, que arrastam multidões, e shows com diversas bandas, como Los Cunhados e Estrambelhados.