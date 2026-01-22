Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso por policiais militares da atividade delegada em Caçapava.
A prisão ocorreu na quarta-feira (21) durante patrulhamento da equipe pelo bairro Vila Galvão.
O suspeito foi abordado após demonstrar nervosismo ao ver a equipe e alterar o sentido em que caminhava. Com pena de 5 anos a cumprir em regime fechado, ele tentou enganar os policiais fornecendo dados incorretos para não ser identificado.
Em consulta aos sistemas, constatou-se o mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Distrito Policial da comarca de Caçapava, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.