22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
REGIME FECHADO

Condenado foragido tenta enganar a PM e é preso em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso por policiais militares da atividade delegada em Caçapava. 

A  prisão ocorreu na quarta-feira (21) durante patrulhamento da equipe pelo bairro Vila Galvão.

O suspeito foi abordado após demonstrar nervosismo ao ver a equipe e alterar o sentido em que caminhava. Com pena de 5 anos a cumprir em regime fechado, ele tentou enganar os policiais fornecendo dados incorretos para não ser identificado.

Em consulta aos sistemas, constatou-se o mandado de prisão em aberto.  Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Distrito Policial da comarca de Caçapava, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

