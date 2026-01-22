Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso por policiais militares da atividade delegada em Caçapava.

A prisão ocorreu na quarta-feira (21) durante patrulhamento da equipe pelo bairro Vila Galvão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp