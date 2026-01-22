Um cão salvou o dono em Jacareí após um jovem em surto tentar agredir o próprio pai na madrugada desta quinta-feira (22). Segundo o boletim, o animal da família entrou no meio da briga e ajudou a impedir novas agressões até a chegada do Samu e da Polícia Militar; o agressor resistiu e precisou ser contido com arma de incapacitação neuromuscular (Taser).
A ocorrência foi registrada no Jardim Emília, em Jacareí, na Rua Professor Hélio Augusto de Souza. De acordo com o registro, a PM foi acionada via Copom para apoiar o Samu porque havia um homem em “extrema agressividade”.
No local, o pai, de 44 anos, contou aos policiais que o filho, de 25, tem diagnóstico de esquizofrenia e estaria sem medicação, com comportamento totalmente alterado. O mesmo relato aponta que, no dia anterior, o jovem já havia atingido o pai com um soco no olho, causando lesão visível, e voltou a tentar agredi-lo na noite seguinte.
Segundo a versão registrada, a crise começou após o rapaz pedir dinheiro ao pai para comprar remédios. O pai teria se recusado e relatou aos policiais que, em outra ocasião, o filho teria ingerido uma grande quantidade de comprimidos em pouco tempo, colocando a própria saúde em risco.
Após a negativa, o jovem teria se exaltado, feito acusações contra o pai e partido para agressões com tapas. Foi nesse momento que, segundo o boletim, ocorreu o ponto central da história: o cachorro da família entrou no meio da confusão e ajudou a conter a agressão até que o socorro chegasse.
Ainda conforme o registro, quando Samu e PM chegaram, o jovem se recusou a entrar na ambulância e avançou contra as equipes, oferecendo resistência. Diante do risco, os policiais relataram que foi necessário usar Taser (arma de incapacitação neuromuscular) para contê-lo com segurança.
Após a imobilização, ele foi algemado e levado ao Pronto-Socorro para retirada dos dardos e aplicação de medicação. Depois da estabilização clínica, as algemas foram retiradas, e o pai foi encaminhado à delegacia para registrar a ocorrência.
O caso foi registrado como lesão corporal e resistência. A vítima também foi orientada sobre o prazo legal para eventual representação criminal.