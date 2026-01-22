Um cão salvou o dono em Jacareí após um jovem em surto tentar agredir o próprio pai na madrugada desta quinta-feira (22). Segundo o boletim, o animal da família entrou no meio da briga e ajudou a impedir novas agressões até a chegada do Samu e da Polícia Militar; o agressor resistiu e precisou ser contido com arma de incapacitação neuromuscular (Taser).

A ocorrência foi registrada no Jardim Emília, em Jacareí, na Rua Professor Hélio Augusto de Souza. De acordo com o registro, a PM foi acionada via Copom para apoiar o Samu porque havia um homem em “extrema agressividade”.