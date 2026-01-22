Tensão em Pindamonhangaba marcou a noite de quarta-feira (21), quando dois ocupantes de um VW Gol desceram armados e atiraram contra policiais militares em uma estrada vicinal da cidade. Houve revide, um suspeito morreu e o outro fugiu para uma área de mata.
A ocorrência foi registrada na Estrada Jesus Antônio de Miranda, na zona rural. Segundo o registro policial, a equipe da Polícia Militar havia se posicionado no local após denúncia de que um veículo VW/Gol passaria por ali transportando drogas.
Quando o carro se aproximou e os ocupantes perceberam a presença policial, eles teriam desembarcado com armas de fogo e iniciado os disparos contra os agentes. A tensão em Pinda aumentou no instante em que os policiais, diante da agressão, revidaram.
De acordo com o boletim, um dos suspeitos correu para o matagal e não foi localizado, permanecendo sem identificação. O outro, descrito como já ferido durante o confronto, caiu em uma ribanceira. Ainda conforme o registro, no momento em que um policial se aproximou para detê-lo, o homem teria apontado uma arma em direção ao agente, o que levou a um novo disparo.
O suspeito, de 42 anos, não resistiu e morreu no local. A ocorrência foi formalizada como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e tentativa de homicídio (pelos disparos contra os policiais). O caso, agora, segue sob apuração da Polícia Civil.
Dentro do veículo utilizado pelos suspeitos, a polícia localizou drogas: 285 pinos com substância aparentando ser cocaína (peso bruto informado de 483,37g). Armas também foram apreendidas para perícia, além do automóvel.
A perícia foi acionada para analisar o local, o veículo e o armamento apreendido. A Polícia Civil deve reunir laudos e demais elementos para esclarecer toda a dinâmica: quantos disparos foram feitos, de onde partiram, e como se deu cada etapa do confronto.
Além disso, a ocorrência mantém em aberto um ponto central: a identificação e localização do segundo suspeito que fugiu para a mata. Informações que possam ajudar a investigação podem ser repassadas às autoridades pelos canais oficiais.