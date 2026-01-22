Tensão em Pindamonhangaba marcou a noite de quarta-feira (21), quando dois ocupantes de um VW Gol desceram armados e atiraram contra policiais militares em uma estrada vicinal da cidade. Houve revide, um suspeito morreu e o outro fugiu para uma área de mata.

A ocorrência foi registrada na Estrada Jesus Antônio de Miranda, na zona rural. Segundo o registro policial, a equipe da Polícia Militar havia se posicionado no local após denúncia de que um veículo VW/Gol passaria por ali transportando drogas.