A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas no bairro Tarumã, em Caraguatatuba.
O homem foi abordado na noite de segunda-feira (19), na rua Ipê, após tentar se afastar ao perceber a presença dos agentes e confessou ser seu segundo dia de comércio de entorpecentes no local.
Em revista pessoal, a equipe localizou com ele 100 porções de cocaína, 99 porções de crack, além de uma quantia em dinheiro.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central de Caraguatatuba, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.
As drogas e o dinheiro foram apreendidos.