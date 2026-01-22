22 de janeiro de 2026
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso em seu '2º dia no crime' no Tarumã, em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões realizadas pela GCM no bairro Tarumã
A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas no bairro Tarumã, em Caraguatatuba.

O homem foi abordado na noite de segunda-feira (19), na rua Ipê, após tentar se afastar ao perceber a presença dos agentes e confessou ser seu segundo dia de comércio de entorpecentes no local.

Em revista pessoal, a equipe localizou com ele 100 porções de cocaína, 99 porções de crack, além de uma quantia em dinheiro.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central de Caraguatatuba, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.

As drogas e o dinheiro foram apreendidos.

