Moradores de São José dos Campos com interesse em atuar como árbitros em competições e eventos esportivos realizados na cidade podem se inscrever em curso gratuito de formação.

A iniciativa é da Prefeitura Municipal de São José dos Campos em parceria com a ACAF (Associação de Clubes Amadores de Futebol).

