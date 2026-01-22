22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
ESPORTE

SJC abre inscrições para curso gratuito de formação de árbitros

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
SJC oferece curso de arbitragem gratuito
Moradores de São José dos Campos com interesse em atuar como árbitros em competições e eventos esportivos realizados na cidade podem se inscrever em curso gratuito de formação.

A iniciativa é da Prefeitura Municipal de São José dos Campos em parceria com a ACAF (Associação de Clubes Amadores de Futebol).

O início das aulas está previsto para o mês de fevereiro com carga horária total de 18 horas divididas em seis horas de explicações teóricas e 12 horas de atividades práticas.

Participantes que concluírem o curso receberão o certificado e poderão atuar como árbitro nos campeonatos promovidos na cidade

As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até o preenchimento das 60 vagas disponíveis.

Interessados devem entrar em contato pelos telefones (12) 98112-6936 ou (12) 99786-1776 para inscrições ou mais informações. 

