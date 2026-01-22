Moradores de São José dos Campos com interesse em atuar como árbitros em competições e eventos esportivos realizados na cidade podem se inscrever em curso gratuito de formação.
A iniciativa é da Prefeitura Municipal de São José dos Campos em parceria com a ACAF (Associação de Clubes Amadores de Futebol).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O início das aulas está previsto para o mês de fevereiro com carga horária total de 18 horas divididas em seis horas de explicações teóricas e 12 horas de atividades práticas.
Participantes que concluírem o curso receberão o certificado e poderão atuar como árbitro nos campeonatos promovidos na cidade
As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até o preenchimento das 60 vagas disponíveis.
Interessados devem entrar em contato pelos telefones (12) 98112-6936 ou (12) 99786-1776 para inscrições ou mais informações.