Policiais penais atuantes no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Taubaté flagraram drogas na área íntima de uma mulher que tentava visitar o filho detido. A mãe levava 102 gramas de maconha acondicionada em um invólucro.

Ela foi surpreendida em inspeção pelo escâner corporal ao tentar entrar no complexo penal no horário de visita no domingo (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp