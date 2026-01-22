22 de janeiro de 2026
CDP DE TAUBATÉ

Mãe é flagrada com droga em área íntima na visita ao filho preso

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Mãe levava maconha escondida em área íntima para o filho preso
Mãe levava maconha escondida em área íntima para o filho preso

Policiais penais atuantes no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Taubaté flagraram drogas na área íntima de uma mulher que tentava visitar o filho detido. A mãe levava 102 gramas de maconha acondicionada em um invólucro.

Ela foi surpreendida em inspeção pelo escâner corporal ao tentar entrar no complexo penal no horário de visita no domingo (18).

Ela admitiu manter o entorpecente em seu corpo e o retirou voluntariamente. A droga foi apreendida e a mulher foi encaminhada à delegacia de polícia local para registro do boletim de ocorrência e demais trâmites legais. Ela também foi suspensa do rol de visitas da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

