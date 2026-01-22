Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam uma ocorrência de auxílio à gestante no bairro Altos de Santana, zona norte de São José dos Campos, na quarta-feira (21).
A mulher foi encontrada com dores intensas, já em trabalho de parto no quintal de sua residência, junto a duas crianças.
Devido ao estado avançado do parto, a equipe policial realizou o transporte imediato da gestante ao Hospital da Vila Industrial.
Durante o trajeto, os policiais monitoraram as condições da mulher até a chegada à unidade de saúde. Ela foi entregue à equipe médica para a realização do parto enquanto as crianças ficaram sob os cuidados da avó.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mãe e do bebê.