Polícia auxilia grávida em trabalho avançado de parto em São José

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam uma ocorrência de auxílio à gestante no bairro Altos de Santana, zona norte de São José dos Campos, na quarta-feira (21).

A mulher foi encontrada com dores intensas, já em trabalho de parto no quintal de sua residência, junto a duas crianças.

Devido ao estado avançado do parto, a equipe policial realizou o transporte imediato da gestante ao Hospital da Vila Industrial.

Durante o trajeto, os policiais monitoraram as condições da mulher até a chegada à unidade de saúde. Ela foi entregue à equipe médica para a realização do parto enquanto as crianças ficaram sob os cuidados da avó.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mãe e do bebê.

