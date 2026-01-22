Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam uma ocorrência de auxílio à gestante no bairro Altos de Santana, zona norte de São José dos Campos, na quarta-feira (21).

A mulher foi encontrada com dores intensas, já em trabalho de parto no quintal de sua residência, junto a duas crianças.

