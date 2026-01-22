Quatro trabalhadores morreram soterrados após o desmoronamento de um barranco ao lado de uma obra de escavação de um frigorífico localizado em Promissão, no interior do estado de São Paulo, nessa quarta-feira (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Defesa Civil, os funcionários realizavam trabalhos no interior da escavação no momento do acidente. O órgão informou que, ao menos, cinco pessoas foram atingidas.