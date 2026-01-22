Quatro trabalhadores morreram soterrados após o desmoronamento de um barranco ao lado de uma obra de escavação de um frigorífico localizado em Promissão, no interior do estado de São Paulo, nessa quarta-feira (21).
De acordo com a Defesa Civil, os funcionários realizavam trabalhos no interior da escavação no momento do acidente. O órgão informou que, ao menos, cinco pessoas foram atingidas.
A Defesa Civil de Promissão, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender à ocorrência por volta das 16h40.
Os trabalhadores não eram funcionários do frigorífico, mas prestadores de serviço vinculados a uma empreiteira contratada para realizar a obra na unidade.
Em nota, o frigorífico informou que todos os protocolos de segurança foram prontamente acionados, lamentou profundamente o ocorrido e afirmou que, neste momento, está colaborando com os órgãos competentes.
* Com informações da CNN Brasil