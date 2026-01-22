22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Quatro trabalhadores morrem soterrados em obra de frigorífico

Por Da redação | Promissão (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Maps
Quatro trabalhadores morrem soterrados em obra de frigorífico no interior de SP
Quatro trabalhadores morrem soterrados em obra de frigorífico no interior de SP

Quatro trabalhadores morreram soterrados após o desmoronamento de um barranco ao lado de uma obra de escavação de um frigorífico localizado em Promissão, no interior do estado de São Paulo, nessa quarta-feira (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Defesa Civil, os funcionários realizavam trabalhos no interior da escavação no momento do acidente. O órgão informou que, ao menos, cinco pessoas foram atingidas.

A Defesa Civil de Promissão, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender à ocorrência por volta das 16h40.

Os trabalhadores não eram funcionários do frigorífico, mas prestadores de serviço vinculados a uma empreiteira contratada para realizar a obra na unidade.

Em nota, o frigorífico informou que todos os protocolos de segurança foram prontamente acionados, lamentou profundamente o ocorrido e afirmou que, neste momento, está colaborando com os órgãos competentes.

* Com informações da CNN Brasil

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários