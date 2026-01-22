Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado por roubo e ameaça em São José dos Campos

A prisão aconteceu durante patrulhamento da equipe pela rua Joaquim Bráulio de Melo, região central da cidade, na quarta-feira (21), por volta das 17h.

