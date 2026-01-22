Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado por roubo e ameaça em São José dos Campos
A prisão aconteceu durante patrulhamento da equipe pela rua Joaquim Bráulio de Melo, região central da cidade, na quarta-feira (21), por volta das 17h.
O homem foi abordado em atitude suspeita e em consulta a seus antecedentes criminais, constatou-se mandado de prisão aberto pelo crime de roubo e ameaça.
Diante dos fatos, ele foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.