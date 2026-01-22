Um homem procurado pela Justiça por dever pensão alimentícia foi capturado e preso por policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na Vila Ester, em São José dos Campos.

A ação ocorreu na quarta-feira (21), na Estrada Municipal Martins Guimarães, quando ele conduzia uma motocicleta a alta velocidade.

