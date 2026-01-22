Um homem procurado pela Justiça por dever pensão alimentícia foi capturado e preso por policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na Vila Ester, em São José dos Campos.
A ação ocorreu na quarta-feira (21), na Estrada Municipal Martins Guimarães, quando ele conduzia uma motocicleta a alta velocidade.
Durante o patrulhamento, os policiais avistaram a motocicleta e deram ordem de parada.
Em abordagem, constataram que havia um mandado de prisão em desfavor do suspeito por conta de pensão civil.
Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.