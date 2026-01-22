22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AVENIDA DO SAMBA

Guará interdita avenida para instalar estruturas do Carnaval

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMG
Guará começa a montar as estruturas do Carnaval 2026
Guará começa a montar as estruturas do Carnaval 2026

A Prefeitura de Guaratinguetá informou que tiveram início nesta terça-feira (20) as interdições na Avenida Presidente Vargas, a “Avenida do Carnaval”, em razão da montagem das estruturas do Carnaval 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Neste primeiro momento, a interdição ocorre no sentido bairro–Centro, no trecho compreendido entre as ruas Monte Castelo e Monsenhor Manoel Meirelles, no bairro Vila Paraíba. As ruas Isac Pereira Garcez e Luiz Menezes estão interditadas apenas no acesso à Avenida Presidente Vargas.

Já no sentido da Ponte Zerbini à Ponte Adhemar de Barros, o trânsito segue normal e liberado aos motoristas.

Segundo a Prefeitura, as interdições serão ampliadas gradualmente conforme o avanço dos trabalhos de montagem das arquibancadas e do camarote. A orientação é para que os condutores redobrem a atenção à sinalização e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários