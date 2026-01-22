A Prefeitura de Guaratinguetá informou que tiveram início nesta terça-feira (20) as interdições na Avenida Presidente Vargas, a “Avenida do Carnaval”, em razão da montagem das estruturas do Carnaval 2026.
Neste primeiro momento, a interdição ocorre no sentido bairro–Centro, no trecho compreendido entre as ruas Monte Castelo e Monsenhor Manoel Meirelles, no bairro Vila Paraíba. As ruas Isac Pereira Garcez e Luiz Menezes estão interditadas apenas no acesso à Avenida Presidente Vargas.
Já no sentido da Ponte Zerbini à Ponte Adhemar de Barros, o trânsito segue normal e liberado aos motoristas.
Segundo a Prefeitura, as interdições serão ampliadas gradualmente conforme o avanço dos trabalhos de montagem das arquibancadas e do camarote. A orientação é para que os condutores redobrem a atenção à sinalização e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.