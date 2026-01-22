O julgamento dos suspeitos de envolvimento no assassinato do peão de rodeio Matheus Expedito de Campos, 24 anos, de Lagoinha, que começou na quarta-feira (21), foi encerrado após 12 testemunhas terem sido ouvidas e os réus interrogados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em nota, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) informou que "foi dado prazo para que as partes apresentem suas alegações finais por escrito (memoriais) e, após essa etapa, será decidido se os réus serão ou não submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (júri popular)".