FLAGRANTE

Estelionatário é preso em banco ao tentar empréstimo em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Um homem foi preso em flagrante enquanto tentava contratar um empréstimo bancário utilizando documentação falsa em São José dos Campos.

A ação policial ocorreu nesta quarta-feira (21) em uma agência localizada na avenida Rui Barbosa, no bairro Santana, por volta das 16h10.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via 190 após o gerente do banco suspeitar da autenticidade dos documentos apresentados durante o atendimento.

Ao chegarem ao local, a equipe recebeu o documento falso que o indivíduo utilizava para tentar liberar o crédito.

Durante a abordagem, o suspeito ainda tentou enganar os policiais, mas acabou confirmando sua identidade.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Federal, onde permanece à disposição da Justiça e responderá pelos crimes de estelionato e uso de documento falso.

