Um homem foi preso em flagrante enquanto tentava contratar um empréstimo bancário utilizando documentação falsa em São José dos Campos.

A ação policial ocorreu nesta quarta-feira (21) em uma agência localizada na avenida Rui Barbosa, no bairro Santana, por volta das 16h10.

