Um homem procurado pela Justiça foi preso por policiais da Companhia de Força Tática em Jacareí.
A ação ocorreu na quarta-feira (21) durante patrulhamento da equipe pelo bairro Parque dos Príncipes.
O homem foi abordado em atitude suspeita na rua Dom Pedro 1º.
Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão aberto em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas.
Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Jacareí, onde permaneceu à disposição da Justiça.