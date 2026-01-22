Um homem procurado pela Justiça foi preso por policiais da Companhia de Força Tática em Jacareí.

A ação ocorreu na quarta-feira (21) durante patrulhamento da equipe pelo bairro Parque dos Príncipes.

