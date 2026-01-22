22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
MANDADO DE PRISÃO

Foragido por tráfico é localizado e preso pela PM em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Procurado é preso no Parque dos Príncipes
Um homem procurado pela Justiça foi preso por policiais da Companhia de Força Tática em Jacareí.

A ação ocorreu na quarta-feira (21) durante patrulhamento da equipe pelo bairro Parque dos Príncipes.

O homem foi abordado em atitude suspeita na rua Dom Pedro 1º.

Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão aberto em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Jacareí, onde permaneceu à disposição da Justiça.

