22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESPEDIDA

Morto em rio de São Sebastião, policial Félix será sepultado hoje

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Adhamo Félix dos Santos tinha 42 anos
Adhamo Félix dos Santos tinha 42 anos

Cabo da Polícia Militar, Adhamo Félix dos Santos, de 42 anos, será velado e sepultado nesta quinta-feira (22), na cidade de Sorocaba (SP). Ele foi encontrado morto na terça-feira (20), às margens do Rio Una, no bairro Barra do Una, em São Sebastião, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Félix tinha 18 anos como policial militar e deixa 2 filhos, um de 24 e outro de 7 anos. “A família agradece o gesto fraterno e amigo pela homenagem póstuma prestada”, diz mensagem sobre o cabo.

De acordo com o registro policial, Félix desapareceu após cair no rio durante a madrugada de terça-feira. As buscas foram acionadas e se concentraram nas imediações do ponto indicado como último local onde ele foi visto.

O corpo do cabo da PM, que estava na Operação Verão, foi localizado por um pescador, já sem vida, próximo ao ponto de desaparecimento, na noite do mesmo dia. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.

O policial era natural de Goiânia (GO) e pertencia ao efetivo da 3ª Companhia do 20º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano).

O velório de Félix será realizado às 9h desta quinta-feira, na Ofebas Santa Rosália, na sala 3, em Sorocaba. Na mesma cidade, às 15h30, ocorrerá o sepultamento no Cemitério Santo Antônio.

Em nota oficial, a Polícia Militar lamentou a morte do policial e disse que ele deu "significativos exemplos de profissionalismo, amor e dedicação à causa pública".

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários