Cabo da Polícia Militar, Adhamo Félix dos Santos, de 42 anos, será velado e sepultado nesta quinta-feira (22), na cidade de Sorocaba (SP). Ele foi encontrado morto na terça-feira (20), às margens do Rio Una, no bairro Barra do Una, em São Sebastião, no Litoral Norte.
Félix tinha 18 anos como policial militar e deixa 2 filhos, um de 24 e outro de 7 anos. “A família agradece o gesto fraterno e amigo pela homenagem póstuma prestada”, diz mensagem sobre o cabo.
De acordo com o registro policial, Félix desapareceu após cair no rio durante a madrugada de terça-feira. As buscas foram acionadas e se concentraram nas imediações do ponto indicado como último local onde ele foi visto.
O corpo do cabo da PM, que estava na Operação Verão, foi localizado por um pescador, já sem vida, próximo ao ponto de desaparecimento, na noite do mesmo dia. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.
O policial era natural de Goiânia (GO) e pertencia ao efetivo da 3ª Companhia do 20º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano).
O velório de Félix será realizado às 9h desta quinta-feira, na Ofebas Santa Rosália, na sala 3, em Sorocaba. Na mesma cidade, às 15h30, ocorrerá o sepultamento no Cemitério Santo Antônio.
Em nota oficial, a Polícia Militar lamentou a morte do policial e disse que ele deu "significativos exemplos de profissionalismo, amor e dedicação à causa pública".