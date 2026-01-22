Cabo da Polícia Militar, Adhamo Félix dos Santos, de 42 anos, será velado e sepultado nesta quinta-feira (22), na cidade de Sorocaba (SP). Ele foi encontrado morto na terça-feira (20), às margens do Rio Una, no bairro Barra do Una, em São Sebastião, no Litoral Norte.

Félix tinha 18 anos como policial militar e deixa 2 filhos, um de 24 e outro de 7 anos. “A família agradece o gesto fraterno e amigo pela homenagem póstuma prestada”, diz mensagem sobre o cabo.