O Viapol São José perdeu por 3 a 0 para o Vôlei Renata na noite desta quarta-feira (21), no ginásio do Taquaral, em Campinas, pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais do jogo foram 25/20, 25/19 e 25/22.
Esse resultado mantém o time da região em penúltimo lugar, com 3 vitórias e agora 11 derrotas, na zona de rebaixamento para a Superliga B. Já o Vôlei Renata, terceiro colocado, vai a 11 derrota e apenas três derrotas.
Na próxima rodada, o Vôlei Renata visita o Guarulhos no dia 31 de janeiro, às 18h30, na Grande São Paulo.Já o São José recebe o JF Vôlei no dia 1º de fevereiro, às 17h30, em São José dos Campos.
Como foi o jogo
N primeiro set, o Campinas foi superior durante a maior parte do tempo e o São José não conseguiu acompanhar. Assim, o Vôlei Renata fechou o período em 25 a 20, fazendo 1 a 0 no placar.
Depois, no segundo quarto, o São José seguiu sem conseguir impor seu jogo. E o Vôlei Renato aproveitou a oportunidade para ampliar e fazer 25 a 19, abrindo 2 a 0.
O terceiro quarto era de tudo ou nada para o São José, que precisava vencer para seguir no jogo. E isso até deixou o período mais equilibrado, com o time da região abrindo cinco pontos de frente. Mas, não conseguiu segurar o placar e viu os donos da casa virarem e fecharem em 25 a 22.