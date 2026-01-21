O Viapol São José perdeu por 3 a 0 para o Vôlei Renata na noite desta quarta-feira (21), no ginásio do Taquaral, em Campinas, pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais do jogo foram 25/20, 25/19 e 25/22.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Esse resultado mantém o time da região em penúltimo lugar, com 3 vitórias e agora 11 derrotas, na zona de rebaixamento para a Superliga B. Já o Vôlei Renata, terceiro colocado, vai a 11 derrota e apenas três derrotas.