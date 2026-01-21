O São José perdeu por 2 a 1 para o Osasco Sporting na noite desta quarta-feira (21), no estádio José Liberatti, em Osasco. Esse jogo valeu pela quarta rodada da edição 2026 da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Com esse resultado, a Águia do Vale, comandada pelo técnico Marcelo Marelli, chega a duas derrotas seguidas e segue com 3 pontos, em 13º lugar, perto da degola. E o Osasco foi a 6 pontos, ainda invicto e com a primeira vitória no torneio.