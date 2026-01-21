O São José perdeu por 2 a 1 para o Osasco Sporting na noite desta quarta-feira (21), no estádio José Liberatti, em Osasco. Esse jogo valeu pela quarta rodada da edição 2026 da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, a Águia do Vale, comandada pelo técnico Marcelo Marelli, chega a duas derrotas seguidas e segue com 3 pontos, em 13º lugar, perto da degola. E o Osasco foi a 6 pontos, ainda invicto e com a primeira vitória no torneio.
Na próxima rodada, o São José volta a jogar em casa, quando recebe o Monte Azul, na tarde de sábado (24), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
Como foi o jogo
O São José entrou em campo cheio de modificações em relação ao time que perdeu para o Juventus e ainda teve a estreia do atacante Lucas Reis. No entanto, no primeiro ataque do time da casa, o Osasco Sporting já abriu o placar. Aos 9min, Léo Ceará chutou rasteiro, da entrada da área e a bola tocou na trave antes de entrar: 1 a 0.
Depois, a Águia aumentou a pressão, saiu em busca do empate, mas faltava organização. O time errava passes e dava espaços aos donos da casa.
Em determinado momento, aos 28min, o São José tentou uma finalização de fora da área e a bola saiu pela linha lateral. No entanto, a sorte virou aos 30min, quando veio o gol do empate. No lance, o estreante Lucas Reis recebeu cruzamento na área, entre os zagueiros, e mandou para o fundo da rede: 1 a 1.
Assim, o time da região ganhou confiança e melhorou o toque de bola, sem tanta pressão. Mas, ainda tinha dificuldades em criar, enquanto os donos da casa também quase não ameaçavam. E o placar se manteve até o intervalo, com poucas chances de gol.
No segundo tempo, o São José deu bobeira aos 6min, em uma saída de bola errada e estabanada. Assim, Bryam aproveitou e acertou o pé da trave direita, quase desempatando.
Contudo, no minuto seguinte, saiu o segundo gol dos donos da casa. De fora da área, Léo Ceará mandou uma bomba no ângulo direito de Gabriel Affonso e fez 2 a 1.
Dois minutos depois, quase saiu o terceiro e da mesma forma. Desta vez, Bryam ajeitou e mandou a bomba, que passou por cima, raspando o travessão.
Já o São José, de novo, tinha dificuldades em conseguir criar. E ainda dava mais espaços para o Osasco. Aos 14min, Gabriel Affonso teve que fazer mais uma defesa, em finalização perigosa do time da casa.
Depois, aos 25min, Bryam quase marcou o terceiro em outro chute de fora da área. Desta vez, o goleiro da Águia espalmou de forma espetacular.
Enquanto isso, a Águia simplesmente não conseguiu criar. Totalmente sem organização e inspiração, perdeu mais uma.
Ficha técnica
Osasco
Andrey; Caio Hila, Gabriel Travassos, Sérgio Raphael e Ailton; Grigor, Juninho (Rubens), Buga (Garis Mina) e Léo Ceará (Cadu); Bryam (Motta) e Lucas Alvim (Caio Garcez). Técnico: Moacir Junior
São José
Gabriel Affonso; Igor Dutra (Matheus Rocha), João Ramos, Léo Rigo e Felippe Borges; Luís Otávio (Esquerda), Martinelli (Thomaz Carvalho), Gabriel Ramos (Michael Paulista) e Rikelmi; Lucas Reis (Clessione) e Rafael Carioca. Técnico: Marcelo Marelli
Gols: Léo Ceará aos 9min, Lucas Reis aos 30min do 1º tempo; Léo Ceará aos 7min do 2º tempo. Árbitro:Gabriel Furlan Local: Estádio José Liberatti, em Osasco. Data: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Cartões amarelos: Grigor, Juninho, Andrey, Garis Mina (O); Igor Dutra, Martinelli (S). Público: 240 pagantes. Renda: R$ 5.400