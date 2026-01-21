O São José Basket perdeu por 89 a 80 para o Botafogo na noite desta quarta-feira (21), no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o resultado desta noite, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, continua em sétimo lugar, com 14 vitórias e nove derrotas. E o vice-lanterna conquistou a quarta vitória no torneio, mas ainda segue na zona de rebaixamento.