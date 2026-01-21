O São José Basket perdeu por 89 a 80 para o Botafogo na noite desta quarta-feira (21), no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com o resultado desta noite, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, continua em sétimo lugar, com 14 vitórias e nove derrotas. E o vice-lanterna conquistou a quarta vitória no torneio, mas ainda segue na zona de rebaixamento.
Agora, o São José volta as atenções para a Copa Super 8, quando enfrenta o Flamengo neste sábado (24), a partir das 19h, no Rio de Janeiro. Pelo NBB, volta a jogar no dia 4, quando recebe o Fortaleza, às 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos
Como foi o jogo
No primeiro quarto, o São José teve uma atuação ruim, errou muito e viu o Botafogo abrir vantagem de dez pontos em determinado momento. No fim do período, a vantagem dos donos da casa foi de oito pontos: 26 a 18.
Já no segundo quarto o jogo foi diferente e os joseenses, de forma avassaladora, conseguiram virar o placar e abrir vantagem sobre os cariocas. Antes do intervalo, o time alvinegro de novo retomou a vantagem e abriram seis pontos no intervalo: 44 a 38.
Na volta do intervalo, o São José voltou a reequilibrar o jogo e passou à frente do placar. No final do período, já vencia por um ponto: 68 a 67.
Os últimos dez minutos foram emocionantes, com os dois times se alternando no placar. E não dava para cravar quem iria vencer o jogo. Contudo, uma falta técnica de Dexter na reta final comprometeu o jogo do São José, que viu o Botafogo passar à frente e definir o jogo.