Um homem de 63 anos foi morto a tiros dentro de casa na noite de terça-feira (20). O principal suspeito do crime, irmão da vítima, de 56 anos, foi encontrado morto logo após o ataque. Uma sobrinha também ficou ferida durante a ocorrência.
O caso foi registrado no bairro Fazendinha, em Curitiba. A mulher atingida pelo disparo levou um tiro na perna enquanto estava no imóvel no momento do crime.
Mesmo ferida, ela conseguiu sair da residência e pedir socorro. A vítima foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde é estável e não há risco de morte.
De acordo com informações apuradas no local, o autor dos disparos possuía antecedentes criminais e tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.
A Polícia Civil do Paraná instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso, incluindo a dinâmica dos fatos e a motivação do crime.