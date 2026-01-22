Um homem de 63 anos foi morto a tiros dentro de casa na noite de terça-feira (20). O principal suspeito do crime, irmão da vítima, de 56 anos, foi encontrado morto logo após o ataque. Uma sobrinha também ficou ferida durante a ocorrência.

O caso foi registrado no bairro Fazendinha, em Curitiba. A mulher atingida pelo disparo levou um tiro na perna enquanto estava no imóvel no momento do crime.