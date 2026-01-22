Uma idosa de 87 anos morreu após ser brutalmente agredida dentro da própria casa. O principal suspeito do crime é o neto da vítima, de 23 anos, que foi identificado pela polícia e detido após o ataque.
O caso foi registrado na localidade de Pitanga, na zona rural de Tianguá, no Ceará. Avó e neto moravam juntos no imóvel onde a agressão ocorreu.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a idosa amarrada, com diversos ferimentos pelo corpo. O Serviço de Resgate constatou que a vítima havia sido espancada e apresentava fratura no fêmur, traumatismo craniano e múltiplas lesões.
Inicialmente, a mulher foi encaminhada para um hospital do município. Devido à gravidade do quadro, ela precisou ser transferida para a Santa Casa de Sobral, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.
Após o crime, moradores da comunidade localizaram o suspeito e tentaram linchá-lo. Ele foi amarrado e agredido antes da chegada da polícia, sendo socorrido e internado sob escolta policial.
O homem recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (19) e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias e a motivação do crime.