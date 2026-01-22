Uma idosa de 87 anos morreu após ser brutalmente agredida dentro da própria casa. O principal suspeito do crime é o neto da vítima, de 23 anos, que foi identificado pela polícia e detido após o ataque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado na localidade de Pitanga, na zona rural de Tianguá, no Ceará. Avó e neto moravam juntos no imóvel onde a agressão ocorreu.