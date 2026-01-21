A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (21) um homem de 25 anos investigado por envolvimento em um homicídio registrado em novembro de 2025 na zona sul de São José dos Campos.
A prisão foi realizada em Caraguatatuba e foi realizada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios de São José.
De acordo com a corporação, as investigações apontaram indícios de participação direta do suspeito no crime, o que levou a autoridade policial a representar pela prisão temporária, posteriormente decretada pelo Poder Judiciário.
Após diligências, o homem foi localizado no Litoral Norte e acabou preso sem oferecer resistência, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos legais.
Segundo a Polícia Civil, as apurações também indicam a existência de desavenças anteriores entre o investigado e a vítima, circunstância que segue sendo analisada no aprofundamento das investigações.
O inquérito permanece em andamento, com novas diligências para esclarecer completamente a dinâmica do crime e identificar possíveis outros envolvidos.
O crime.
O homicídio ocorreu na manhã de 10 de novembro de 2025, em uma rua residencial da zona sul de São José. A vítima foi identificada como Igor Correia de Souza, de 30 anos, que foi encontrada morta após ser atingida por disparos de arma de fogo. No local, a perícia recolheu estojos de munição, confirmando a execução a tiros.
À época do crime, ninguém havia sido preso, e a autoria era considerada desconhecida. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios, que avançou nas apurações até a identificação do suspeito agora preso.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento do inquérito.