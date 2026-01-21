A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (21) um homem de 25 anos investigado por envolvimento em um homicídio registrado em novembro de 2025 na zona sul de São José dos Campos.

A prisão foi realizada em Caraguatatuba e foi realizada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios de São José.