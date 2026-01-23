Um cachorro morreu após ser deixado sozinho em casa enquanto os tutores viajavam. O caso foi registrado após denúncia às autoridades, que apontaram indícios de maus-tratos ao animal, que tinha problemas de saúde e não recebeu atendimento no momento em que passou mal.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal em Maringá, no norte do Paraná. No local, os agentes encontraram o cachorro em convulsão dentro da residência.