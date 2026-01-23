Um cachorro morreu após ser deixado sozinho em casa enquanto os tutores viajavam. O caso foi registrado após denúncia às autoridades, que apontaram indícios de maus-tratos ao animal, que tinha problemas de saúde e não recebeu atendimento no momento em que passou mal.
A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal em Maringá, no norte do Paraná. No local, os agentes encontraram o cachorro em convulsão dentro da residência.
Segundo a prefeitura, havia ração e água disponíveis no imóvel, mas os tutores admitiram que o animal possuía um quadro de saúde delicado. Uma equipe da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal também foi acionada para acompanhar a situação.
Antes da chegada da veterinária, o cachorro não resistiu e morreu ainda no local. Os tutores foram localizados e informaram que haviam pedido para outra pessoa repor comida e água na noite anterior.
Mesmo assim, as equipes constataram indícios de maus-tratos, já que o animal, com problemas de saúde, permaneceu sozinho e sem assistência quando apresentou o mal-estar.
A Guarda Civil registrou boletim de ocorrência contra os tutores. A Polícia Civil do Paraná informou que irá investigar o caso.
A prefeitura destacou que o episódio segue em análise administrativa. Caso a infração seja confirmada, os responsáveis podem ser multados em até R$ 20 mil, conforme a legislação vigente.