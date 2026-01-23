Um homem de 42 anos foi preso suspeito de matar a própria mãe e de tentar assassinar o sobrinho, de 14 anos, durante um ataque violento ocorrido na noite de terça-feira (20). A idosa não resistiu aos ferimentos, e o adolescente foi socorrido com vida.
O crime foi registrado no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A vítima, de 82 anos, morreu após ser agredida a pauladas dentro da residência da família.
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a idosa sofreu graves lesões na face, com afundamento do rosto em decorrência das agressões. A morte foi confirmada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Ainda segundo a PM, o suspeito também atacou o sobrinho com golpes de faca no rosto e na cabeça. O adolescente apresentava perfurações na boca, na cabeça e no tórax, além de marcas de esganadura no pescoço.
O jovem foi levado para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde permaneceu internado em estado de saúde estável nesta quarta-feira (21).
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais encontraram um cachorro morto dentro da casa, com sinais de agressão por objeto cortante. O suspeito afirmou que teria sido mordido pelo animal antes do ataque.
À polícia, o homem relatou que houve um desentendimento com a mãe e o sobrinho antes do crime. Ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII para atendimento médico e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional.
O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio, tentativa de homicídio e maus-tratos contra animais.