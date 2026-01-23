Um homem de 42 anos foi preso suspeito de matar a própria mãe e de tentar assassinar o sobrinho, de 14 anos, durante um ataque violento ocorrido na noite de terça-feira (20). A idosa não resistiu aos ferimentos, e o adolescente foi socorrido com vida.

O crime foi registrado no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A vítima, de 82 anos, morreu após ser agredida a pauladas dentro da residência da família.