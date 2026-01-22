Um homem matou o próprio patrão a facadas e, na sequência, tirou a própria vida dentro de um estabelecimento comercial na tarde desta quarta-feira (21). A principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes.

O caso ocorreu por volta das 13h20 em uma loja de salgados localizada na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande. O funcionário foi identificado como Eduardo Araújo e a vítima como André Luis Mitidiero.