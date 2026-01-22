Um homem matou o próprio patrão a facadas e, na sequência, tirou a própria vida dentro de um estabelecimento comercial na tarde desta quarta-feira (21). A principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes.
O caso ocorreu por volta das 13h20 em uma loja de salgados localizada na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande. O funcionário foi identificado como Eduardo Araújo e a vítima como André Luis Mitidiero.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois homens tinham cerca de 40 anos. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram André já sem vida. Eduardo ainda apresentava sinais vitais, mas havia se ferido gravemente contra si.
Equipes tentaram realizar manobras de reanimação, porém o funcionário não resistiu e morreu antes de ser encaminhado a uma unidade hospitalar.
Testemunhas relataram que houve um desentendimento seguido de agressão momentos antes do ataque. As circunstâncias e a dinâmica do crime seguem em apuração.
Segundo a investigação inicial, a motivação estaria ligada a ciúmes. A polícia apura se André mantinha um relacionamento com a ex-esposa de Eduardo, que também trabalha no local. O casal estaria separado desde dezembro de 2025.
O delegado responsável pelo caso afirmou que há indícios de premeditação. No armário de Eduardo, foi encontrada a bainha da faca usada no crime, ainda com etiqueta de preço. Funcionários também relataram que ele dispensou a equipe da cozinha pouco antes do ocorrido, atitude considerada atípica.
Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento foram apreendidas e serão analisadas. A ex-companheira de Eduardo deverá prestar depoimento nos próximos dias.
A ocorrência foi registrada como homicídio seguido de suicídio. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, onde passarão por exames necroscópicos.