O corpo de uma mulher de 32 anos, morta a facadas no último domingo, foi sepultado terça-feira (20). O crime ocorreu na frente da filha da vítima, de 14 anos, e o ex-companheiro dela, de 29 anos, foi preso em flagrante, suspeito de cometer o assassinato.

O caso foi registrado no bairro Campo Novo, na zona sul de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Josiane Natel Alves e morava no local com a filha, que presenciou o ataque na noite de domingo.