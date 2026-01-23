O corpo de uma mulher de 32 anos, morta a facadas no último domingo, foi sepultado terça-feira (20). O crime ocorreu na frente da filha da vítima, de 14 anos, e o ex-companheiro dela, de 29 anos, foi preso em flagrante, suspeito de cometer o assassinato.
O caso foi registrado no bairro Campo Novo, na zona sul de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Josiane Natel Alves e morava no local com a filha, que presenciou o ataque na noite de domingo.
Segundo a Brigada Militar, a ocorrência foi atendida por volta das 22h30, após vizinhos acionarem a polícia. Josiane apresentava ferimentos no pescoço, na nuca e na cabeça, totalizando nove golpes de faca.
Ainda conforme a corporação, o suspeito se entregou a uma equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar. A arma utilizada no crime foi apreendida no local e passou por perícia do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que coletou material genético.
De acordo com a Polícia Civil, Josiane manteve um relacionamento de cerca de um mês com o agressor. Eles estavam separados havia aproximadamente uma semana, e a vítima não possuía medida protetiva de urgência. O homem tem antecedentes criminais.
A delegada Waleska Alvarenga, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, afirmou que o crime foi motivado pela não aceitação do término do relacionamento. “Ele não aceitava o fim e reagiu de forma violenta, o que caracteriza o feminicídio”, declarou.
O velório ocorre desde a noite de segunda-feira no Cemitério da Santa Casa. A 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça.
A morte de Josiane é o quinto caso de feminicídio registrado neste mês no Rio Grande do Sul. Desde o início do ano, o estado contabiliza, em média, quatro mulheres assassinadas a cada cinco dias.