Uma mulher de 42 anos está internada em estado grave desde dezembro após utilizar uma injeção para emagrecimento adquirida de forma irregular. O produto não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e é considerado proibido no Brasil.

O caso envolve Kellen Oliveira Bretas Antunes, que segue hospitalizada em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A suspeita é de que ela tenha usado a chamada caneta emagrecedora Lipoless, trazida do Paraguai.