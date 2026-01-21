A morte de Rafaela Ferraz, ocorrida nesta terça-feira (21), em Guaratinguetá, provocou forte comoção entre amigos, familiares, colegas de trabalho e moradores da região. Reconhecida como uma profissional dedicada e lembrada pelo carinho, alegria e generosidade, Rafaela recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais ao longo do dia.

Mensagens de despedida destacaram o impacto positivo que ela teve na vida de quem conviveu com sua trajetória. “Uma amiga querida, profissional exemplar e dona de um coração enorme. Sua presença marcou vidas”, escreveu uma amiga em publicação de luto. Outros depoimentos ressaltaram a bondade, o sorriso constante e a forma acolhedora com que Rafaela tratava as pessoas.