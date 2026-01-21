A morte de Rafaela Ferraz, ocorrida nesta terça-feira (21), em Guaratinguetá, provocou forte comoção entre amigos, familiares, colegas de trabalho e moradores da região. Reconhecida como uma profissional dedicada e lembrada pelo carinho, alegria e generosidade, Rafaela recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais ao longo do dia.
Mensagens de despedida destacaram o impacto positivo que ela teve na vida de quem conviveu com sua trajetória. “Uma amiga querida, profissional exemplar e dona de um coração enorme. Sua presença marcou vidas”, escreveu uma amiga em publicação de luto. Outros depoimentos ressaltaram a bondade, o sorriso constante e a forma acolhedora com que Rafaela tratava as pessoas.
O perfil eumaahoficial_ expressou a dor da perda. “A ficha ainda não caiu. O coração aperta e o silêncio dói. Obrigado por cada momento, minha princesa. Siga em paz.” Já Denise Rosa lembrou da convivência diária. “Rafaela era minha cliente na padaria, menina meiga e alegre.”
Também houve manifestações de colegas de profissão. “Uma ótima profissional, uma menina de coração gigante, esforçada. Não dá para acreditar”, escreveu Gabi Lemes. “Uma excelente profissional e uma menina de uma bondade enorme. Triste demais, sentirei muita saudade”, publicou Thais Faberson.
O velório acontece no Cemitério do Pedregulho, e o sepultamento está previsto para as 9h da manhã. Em meio às despedidas, amigos e familiares prestam as últimas homenagens, reforçando o legado deixado por Rafaela.