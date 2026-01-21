A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu proibir a venda de canetas emagrecedoras comercializadas de forma irregular no país. A medida atinge produtos sem autorização oficial e sem garantia de qualidade, segundo o órgão regulador.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (21) e publicada no Diário Oficial da União. Entre os itens barrados estão as canetas à base de tirzepatida das marcas Synedica e TG, além de produtos com retatrutida, independentemente da marca.