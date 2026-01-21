22 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
SAÚDE

Anvisa divulga lista de canetas emagrecedoras vetadas

Por Da Redação | Brasília
| Tempo de leitura: 1 min
Freepik
Anvisa divulga lista de canetas emagrecedoras vetadas
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu proibir a venda de canetas emagrecedoras comercializadas de forma irregular no país. A medida atinge produtos sem autorização oficial e sem garantia de qualidade, segundo o órgão regulador.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (21) e publicada no Diário Oficial da União. Entre os itens barrados estão as canetas à base de tirzepatida das marcas Synedica e TG, além de produtos com retatrutida, independentemente da marca.

De acordo com a Anvisa, esses medicamentos vinham sendo ofertados principalmente por meio de redes sociais, sem registro, notificação ou cadastro exigidos pela legislação sanitária brasileira.

O órgão alerta que não há qualquer comprovação sobre a procedência, composição ou segurança desses produtos, o que representa risco à saúde dos consumidores.

A proibição ocorre após a notificação de um caso grave envolvendo uma mulher de 42 anos, internada desde dezembro do ano passado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, após o uso de uma caneta emagrecedora adquirida ilegalmente.

Inicialmente, a paciente apresentou problemas abdominais. O quadro evoluiu para complicações neurológicas, com suspeita de Síndrome de Guillain-Barré, condição que afeta a musculatura, os movimentos, a fala e o funcionamento de órgãos.

A Anvisa reforça que medicamentos só devem ser adquiridos em estabelecimentos regularizados e com prescrição médica, a fim de evitar riscos graves à saúde.

