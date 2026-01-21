A Justiça do Distrito Federal decidiu manter preso um jovem de 23 anos detido em flagrante por matar a própria mãe. A prisão foi convertida em preventiva após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (21).

O crime ocorreu em um apartamento no Guará 2, no Distrito Federal. A vítima foi identificada como Maria Elenice de Queiroz, morta a facadas.