A Justiça do Distrito Federal decidiu manter preso um jovem de 23 anos detido em flagrante por matar a própria mãe. A prisão foi convertida em preventiva após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (21).
O crime ocorreu em um apartamento no Guará 2, no Distrito Federal. A vítima foi identificada como Maria Elenice de Queiroz, morta a facadas.
O autor do homicídio é Vinícius de Queiroz, estudante de economia da Universidade de Brasília . Após o crime, ele procurou a avó e confessou o que havia feito.
Segundo o relato, Vinícius disse à avó: “Matei a minha mãe”. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante.
Durante o interrogatório, o jovem não demonstrou culpa ou remorso. À polícia, afirmou que já havia sonhado anteriormente com o crime.
O caso é investigado como feminicídio, e as circunstâncias do homicídio seguem sob apuração pelas autoridades do Distrito Federal.