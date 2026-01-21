21 de janeiro de 2026
ASSASSINATO

Filho que matou mãe esfaqueada em apartamento seguirá preso

Por Da Redação | Distrito Federal
| Tempo de leitura: 1 min
A Justiça do Distrito Federal decidiu manter preso um jovem de 23 anos detido em flagrante por matar a própria mãe. A prisão foi convertida em preventiva após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (21).

O crime ocorreu em um apartamento no Guará 2, no Distrito Federal. A vítima foi identificada como Maria Elenice de Queiroz, morta a facadas.

O autor do homicídio é Vinícius de Queiroz, estudante de economia da Universidade de Brasília . Após o crime, ele procurou a avó e confessou o que havia feito.

Segundo o relato, Vinícius disse à avó: “Matei a minha mãe”. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante.

Durante o interrogatório, o jovem não demonstrou culpa ou remorso. À polícia, afirmou que já havia sonhado anteriormente com o crime.

O caso é investigado como feminicídio, e as circunstâncias do homicídio seguem sob apuração pelas autoridades do Distrito Federal.

