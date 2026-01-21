Um homem de 57 anos, com cidadania norte-americana, morreu após ser baleado durante uma abordagem criminosa na noite de terça-feira (20). A principal suspeita é de tentativa de assalto, e o caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.
O crime ocorreu no bairro de Brotas, em Salvador. A vítima foi identificada como Abissa Kobenan Nkettia, natural da Costa do Marfim, mas residente há anos nos Estados Unidos. Ele estava de férias na capital baiana com a esposa e o filho, de 10 anos.
Segundo familiares, Abissa havia saído de uma padaria para comprar pão a pedido da esposa. Ele foi a pé, hábito que mantinha por gostar de caminhar. No trajeto de volta, foi abordado por dois homens em uma motocicleta.
Imagens de câmeras de segurança mostram que a vítima entrou em luta corporal com os suspeitos e acabou sendo atingida por três disparos. Mesmo após arremessar a mochila, os criminosos atiraram e fugiram em seguida. Os pertences pessoais, como celular, carteira e o pão comprado, não foram levados.
Após o crime, Abissa foi identificado por meio de uma carteira de habilitação emitida no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Familiares relataram que ele não acreditava na gravidade da violência na cidade, apesar dos alertas.
A Polícia Civil informou que guias de perícia e remoção foram expedidas e que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar e localizar os autores do crime.
O Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro informou que está ciente do caso, acompanha as investigações e oferece assistência consular à família. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.
