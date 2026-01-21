Um homem de 57 anos, com cidadania norte-americana, morreu após ser baleado durante uma abordagem criminosa na noite de terça-feira (20). A principal suspeita é de tentativa de assalto, e o caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

O crime ocorreu no bairro de Brotas, em Salvador. A vítima foi identificada como Abissa Kobenan Nkettia, natural da Costa do Marfim, mas residente há anos nos Estados Unidos. Ele estava de férias na capital baiana com a esposa e o filho, de 10 anos.