Um homem de 39 anos foi preso preventivamente suspeito de tentar estuprar e matar uma jovem de 24 anos a facadas após ter sido acolhido por ela em casa. O crime ocorreu na madrugada de 3 de janeiro, e o investigado está à disposição da Justiça.

O caso foi registrado no Sol Nascente, no Distrito Federal. O suspeito foi identificado como Samuel Oliveira Martins e foi localizado por policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) enquanto caminhava por uma rua do setor M Norte, em Taguatinga.