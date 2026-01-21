Um homem de 39 anos foi preso preventivamente suspeito de tentar estuprar e matar uma jovem de 24 anos a facadas após ter sido acolhido por ela em casa. O crime ocorreu na madrugada de 3 de janeiro, e o investigado está à disposição da Justiça.
O caso foi registrado no Sol Nascente, no Distrito Federal. O suspeito foi identificado como Samuel Oliveira Martins e foi localizado por policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) enquanto caminhava por uma rua do setor M Norte, em Taguatinga.
Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, vítima e autor eram amigos havia mais de cinco anos. Há alguns meses, a mulher permitiu que Samuel morasse em sua residência, após ele relatar que passava por dificuldades financeiras.
Na madrugada do crime, por volta das 5h30, o homem entrou no quarto da jovem, trancou a porta, apagou a luz e a levou para o fundo do cômodo. Em seguida, rasgou a blusa da vítima e tentou estuprá-la.
Ao gritar por socorro e chamar o cunhado, que dormia em outro quarto com a irmã dela, a mulher passou a ser esfaqueada. Ela foi atingida nos braços, mãos, peito e na perna direita.
O cunhado conseguiu arrombar a porta e impedir que o agressor continuasse as agressões. Conforme a polícia, o suspeito deixou o local ameaçando retornar para concluir o crime.
A vítima sobreviveu graças à intervenção do familiar. O homem segue preso e deve responder por tentativa de estupro e tentativa de feminicídio.