OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
HOMICÍDIO

Matou o próprio pai e fugiu de moto

Por Da Redação | Campo Grande (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Adriano do Couto Marques
Adriano do Couto Marques

Um homem de 40 anos é procurado pela polícia após matar o próprio pai a tiros e fugir logo em seguida. O crime aconteceu no início da tarde deste domingo (18), e a vítima morreu no local.

O caso foi registrado em uma residência no Jardim Columbia, em Campo Grande. O suspeito foi identificado como Adriano do Couto Marques. Após os disparos, ele fugiu em uma motocicleta Honda Twister preta.

De acordo com as primeiras informações, a discussão teria começado após uma bola cair no quintal da vítima e não ser encontrada. O filho de Adriano teria acusado o avô de ter escondido o objeto, o que provocou um desentendimento entre pai e filho.

Durante a confusão, Adriano pegou uma arma e atirou contra Romário Paes Cardoso, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Polícia Militar realizam buscas na região para localizar o suspeito. A Polícia Civil investiga o homicídio.