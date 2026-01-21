Um homem de 40 anos é procurado pela polícia após matar o próprio pai a tiros e fugir logo em seguida. O crime aconteceu no início da tarde deste domingo (18), e a vítima morreu no local.

O caso foi registrado em uma residência no Jardim Columbia, em Campo Grande. O suspeito foi identificado como Adriano do Couto Marques. Após os disparos, ele fugiu em uma motocicleta Honda Twister preta.