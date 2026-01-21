Um homem de 40 anos é procurado pela polícia após matar o próprio pai a tiros e fugir logo em seguida. O crime aconteceu no início da tarde deste domingo (18), e a vítima morreu no local.
O caso foi registrado em uma residência no Jardim Columbia, em Campo Grande. O suspeito foi identificado como Adriano do Couto Marques. Após os disparos, ele fugiu em uma motocicleta Honda Twister preta.
De acordo com as primeiras informações, a discussão teria começado após uma bola cair no quintal da vítima e não ser encontrada. O filho de Adriano teria acusado o avô de ter escondido o objeto, o que provocou um desentendimento entre pai e filho.
Durante a confusão, Adriano pegou uma arma e atirou contra Romário Paes Cardoso, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Equipes da Polícia Militar realizam buscas na região para localizar o suspeito. A Polícia Civil investiga o homicídio.