A Polícia Civil encontrou um corpo que pode ser de uma adolescente de 14 anos desaparecida desde a manhã de terça-feira (20). O principal suspeito foi preso, confessou o crime e permanece sob custódia. A identidade da vítima ainda será confirmada por exames periciais.
O caso ocorreu em Britânia, no noroeste de Goiás. A jovem, identificada como Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira, saiu de casa de bicicleta dizendo que iria à residência de um tio e não retornou.
O corpo foi localizado no quintal da casa do suspeito, apontado como alguém próximo da família, conhecido como “tio de consideração”. Segundo a polícia, ele admitiu ter matado a adolescente a pauladas. O nome do homem não foi divulgado.
A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia no local. Amostras de DNA serão coletadas para confirmar oficialmente a identidade da vítima.
As buscas começaram após o registro do desaparecimento, com acionamento da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Conselho Tutelar. Durante as diligências, surgiram indícios de que a adolescente havia sido vista pela última vez na casa do suspeito.
De acordo com a investigação, a jovem teria sido atraída ao local sob a justificativa de ajudar a consertar um telefone celular. A motivação do crime não foi informada, e a possibilidade de violência sexual não foi descartada.
Policiais chegaram à residência após relatos de vizinhos sobre barulhos de escavação durante a madrugada. No imóvel, o quintal apresentava sinais de terra remexida e folhas espalhadas. O suspeito foi localizado posteriormente em outro ponto da cidade e detido.