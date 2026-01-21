A Polícia Civil encontrou um corpo que pode ser de uma adolescente de 14 anos desaparecida desde a manhã de terça-feira (20). O principal suspeito foi preso, confessou o crime e permanece sob custódia. A identidade da vítima ainda será confirmada por exames periciais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Britânia, no noroeste de Goiás. A jovem, identificada como Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira, saiu de casa de bicicleta dizendo que iria à residência de um tio e não retornou.