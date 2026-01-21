A cantora Ana Castela foi surpreendida nesta quarta-feira (21) ao receber um presente atribuído a um suposto admirador misterioso. A entrega chamou atenção após ser exibida nas redes sociais por Gabriel Vetuche, influenciador e amigo próximo da artista.

Nos stories do Instagram, Vetuche mostrou uma cesta de café da manhã acompanhada de balões com o nome da cantora e um cartão com uma mensagem enigmática, o que gerou curiosidade entre os fãs.