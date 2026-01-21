A cantora Ana Castela foi surpreendida nesta quarta-feira (21) ao receber um presente atribuído a um suposto admirador misterioso. A entrega chamou atenção após ser exibida nas redes sociais por Gabriel Vetuche, influenciador e amigo próximo da artista.
Nos stories do Instagram, Vetuche mostrou uma cesta de café da manhã acompanhada de balões com o nome da cantora e um cartão com uma mensagem enigmática, o que gerou curiosidade entre os fãs.
Durante a gravação, o influenciador questionou Ana Castela sobre quem poderia ter enviado o presente. A cantora respondeu que pensava em apenas uma pessoa, enquanto Vetuche brincou ao dizer que revelaria o nome apenas mais tarde, aumentando o suspense.
Pressionado, ele leu o conteúdo do cartão, que trazia a mensagem: “Você disse que nunca me esquece só para garantir hoje. Bom dia, admirador secreto. P.S.: Só o Vetuche, Odorico e Didi sabem quem é”.
Pouco tempo depois, o mistério foi esclarecido. Gabriel Vetuche informou que o presente havia sido enviado por uma marca de suplementos, encerrando as especulações sobre a existência de um admirador secreto.