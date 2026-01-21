Doze dias após o casamento, uma mulher de 42 anos ficou ferida após ser agredida dentro da própria casa pelo marido, de 46 anos. O caso foi registrado na terça-feira (20), e o suspeito acabou detido pela Polícia Militar.
O episódio ocorreu no bairro Durval de Barros, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme o relato da vítima, o homem havia consumido bebida alcoólica, ficou alterado e passou a proferir ofensas.
Durante a tentativa de se proteger, a mulher sofreu cortes e precisou receber atendimento médico. O agressor foi contido e preso ainda no local da ocorrência.