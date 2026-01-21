Uma criança de 10 anos morreu após ser soterrada no desmoronamento de uma casa atingida por fortes chuvas. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 9h30 desta quarta-feira (21). Até a última atualização, a identidade da vítima não havia sido divulgada.

O caso ocorreu em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A residência cedeu após a intensidade da chuva registrada na região.