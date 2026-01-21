21 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Casa desaba e criança de 10 anos morre após temporal

Por Da Redação | Rio Bananal (ES)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Uma criança de 10 anos morreu após ser soterrada no desmoronamento de uma casa atingida por fortes chuvas. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 9h30 desta quarta-feira (21). Até a última atualização, a identidade da vítima não havia sido divulgada.

O caso ocorreu em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A residência cedeu após a intensidade da chuva registrada na região.

Segundo os bombeiros, dois adultos que estavam no imóvel conseguiram sair a tempo e foram resgatados com vida. A criança, no entanto, acabou sendo arrastada pela correnteza.

De acordo com dados oficiais, Rio Bananal foi o município com o maior volume de chuva no estado nas últimas 24 horas, com acumulado de 310 milímetros. Outras 12 cidades também registraram índices superiores a 90 milímetros no mesmo período.

