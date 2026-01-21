21 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus, Sandra; aos 59 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Sandra Regina do Nascimento
Sandra Regina do Nascimento

Sandra Regina do Nascimento morreu aos 59 anos nesta última terça-feira (20), em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde desta quarta (21), no Cemitério Brotas, Ala A, em Santa Isabel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Essa partida precoce deixou familiares de luto e em choque com a notícia. Por outro lado, Sandra era uma pessoa muito querida e deixará boas lembranças.

Nas redes sociais, muitos prestaram as últimas homenagens, como Denise Figueiredo. "Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos", escreveu. Já Isabel Souza também desejou forças à família de Sandra. "Meus sentimentos aos familiares e amigos que Deus conforte os corações de todos", disse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários