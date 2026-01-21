Sandra Regina do Nascimento morreu aos 59 anos nesta última terça-feira (20), em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde desta quarta (21), no Cemitério Brotas, Ala A, em Santa Isabel.

Essa partida precoce deixou familiares de luto e em choque com a notícia. Por outro lado, Sandra era uma pessoa muito querida e deixará boas lembranças.