CRIME

Professora dá à luz a bebê que teve com aluno @bus@d0 por ela

Por Da Redação | Austrália
| Tempo de leitura: 1 min
Naomi Tekea Craig, de 33 anos
Naomi Tekea Craig, de 33 anos

Uma professora de música deu à luz um bebê nesta quarta-feira (21) enquanto responde a um inquérito policial por crimes de abuso sexual contra alunos adolescentes. O caso envolve acusações graves e ganhou repercussão após a confirmação de um exame de DNA ligado às investigações.

A professora, identificada como Naomi Tekea Craig, de 33 anos, foi presa no início do mês na Austrália Ocidental. Casada e mãe de uma criança nascida em 2022, ela foi indiciada por dois crimes de abuso sexual envolvendo menores de 13 e 16 anos.

Além disso, Naomi também responde por posse de material de exploração sexual infantil, conforme apontam as autoridades locais.

A polícia informou que um teste de DNA indicou que uma das supostas vítimas é o pai do bebê recém-nascido. A informação foi divulgada pelo jornal The West Australian.

O comissário da Polícia da Austrália Ocidental, Col Blanch, classificou o caso como “hediondo” e afirmou que as investigações seguem em andamento.

