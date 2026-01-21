Uma professora de música deu à luz um bebê nesta quarta-feira (21) enquanto responde a um inquérito policial por crimes de abuso sexual contra alunos adolescentes. O caso envolve acusações graves e ganhou repercussão após a confirmação de um exame de DNA ligado às investigações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A professora, identificada como Naomi Tekea Craig, de 33 anos, foi presa no início do mês na Austrália Ocidental. Casada e mãe de uma criança nascida em 2022, ela foi indiciada por dois crimes de abuso sexual envolvendo menores de 13 e 16 anos.