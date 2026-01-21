21 de janeiro de 2026
FOGO EM VEÍCULO

AGORA: Carro pega fogo em avenida da zona sul de São José; VÍDEO

Por Da redação | São José dos Campos
Coluna de fumaça saindo do motor do carro
Um carro pegou fogo na avenida João Batista de Souza Soares (Estrada Velha Rio-São Paulo), na região sul de São José dos Campos, na tarde desta quarta-feira (21).

Vídeos obtidos por OVALE mostram um veículo Tempra com muita fumaça saindo do motor. A coluna de fumaça toma boa parte da avenida. O restante do carro não foi atingido pelo fogo. Ainda não há informações sobre feridos.

* Matéria em atualização

