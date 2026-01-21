Um carro pegou fogo na avenida João Batista de Souza Soares (Estrada Velha Rio-São Paulo), na região sul de São José dos Campos, na tarde desta quarta-feira (21).

Vídeos obtidos por OVALE mostram um veículo Tempra com muita fumaça saindo do motor. A coluna de fumaça toma boa parte da avenida. O restante do carro não foi atingido pelo fogo. Ainda não há informações sobre feridos.