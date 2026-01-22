Neste dia 22 de janeiro de 2026 completam-se 14 anos da violenta desocupação do Pinheirinho, em São José dos Campos. Tantos anos depois, um acontecimento que entrou para a história da luta por moradia no Brasil e segue exigindo denúncia e justiça.

A ação da Polícia Militar de SP foi marcada pelo uso brutal da força, pela ilegalidade e pelo completo desrespeito às decisões judiciais então vigentes. O Estado escolheu a violência contra seu próprio povo.

A operação foi coordenada pelo governador do Estado à época, Geraldo Alckmin, em conjunto com o prefeito Eduardo Cury. Nada ali foi excesso isolado ou erro operacional. Foi uma decisão política consciente, tomada para defender interesses privados e especulativos, à custa de duas vidas e da dignidade de milhares de famílias trabalhadoras.